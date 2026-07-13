Kepez ilçesinde bulunan DokumaPark Modern Sanatlar Galerisi, farklı sanat dallarını bir araya getiren Artesign 100 Eser Sergisi'ne ev sahipliği yapmaya başladı. Küratörlüğünü Acar İpek'in, koordinatörlüğünü ise Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Handan Dayı'nın üstlendiği etkinlikte, 60 farklı sanatçının üretimleri sergileniyor.

Seramikten heykele, resimden moda tasarımına kadar geniş bir yelpazede çağdaş sanat örneklerinin yer aldığı sergi, özellikle genç yetenekleri merkezine alıyor. Çoğunluğu Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan ve bu yıl eğitimini tamamlayan genç sanatçılar, üretimlerini geniş kitlelere ulaştırma fırsatı buluyor.

AÇILIŞTA KÜLTÜREL KİMLİK VURGUSU

Etkinliğin açılış töreninde konuşan Kepez Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Birsen Atmaca, sanatın kentlerin ruhunu yansıttığını ve toplumları ortak değerlerde birleştirdiğini bildirdi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün selamlarını katılımcılara ileten Atmaca, yerel yönetimin kültürel kimliği güçlendirmek amacıyla sanata ve sanatçıya yönelik desteklerini sürdüreceğini açıkladı. Projenin küratörü Acar İpek ise serginin genç sanatçılar için önemli bir platform oluşturduğunu aktararak belediyeye teşekkürlerini sundu.

SERGİ NE ZAMAN VE NEREDE ZİYARET EDİLEBİLİR?

Antalya'nın önemli kültür merkezlerinden biri haline gelen DokumaPark içerisindeki Modern Sanatlar Galerisi, bu kapsamlı sergiyle çağdaş sanat eserlerini halkla buluşturuyor. Sanatseverler, 60 genç yeteneğin elinden çıkan 100 farklı eseri 30 Temmuz tarihine kadar ziyaret edebilecek. Kültürel etkinliklerin bölge turizmine ve sosyal yaşamına katkısı ise kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.