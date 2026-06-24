Olay, saat 12.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesi 6042’nci Sokak’ta meydana geldi. İçerisinde kimsenin bulunmadığı öğrenilen iki müstakil evden yükselen yoğun duman ve alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangınlar çevrede korku ve paniğe yol açarken, vatandaşlar itfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, sağlık görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının çevredeki yapılara sıçramaması için yoğun çaba harcayan ekipler, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yangın sırasında yaşanan duyarlı bir davranış ise mahalle sakinlerinin takdirini topladı. Evlerden birinin çatısında bulunan 4 horozun alevlerin arasında kaldığını gören mahalleli, canlarını hiçe sayarak hayvanları bulunduğu yerden çıkardı. Güvenli bir alana götürülen horozlar, yangından zarar görmeden kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangın nedeniyle evlerden biri tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, diğer evde bulunan bir oda büyük ölçüde zarar gördü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Yangının ardından olay yerinde inceleme yapan polis ve itfaiye ekipleri, iki evdeki yangının aynı zaman diliminde başlamasının dikkat çekici olduğunu belirtti. Bu nedenle yangınların çıkış nedeni araştırılırken kundaklama ihtimali de değerlendirmeye alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, yangınların çıkış noktasını ve sebebini belirlemek amacıyla bölgede detaylı çalışma yürüttü.

Yangını fark ederek itfaiyeye haber veren mahalle sakinlerinden Barış Temek, yaşadıkları anları anlatarak, “Marketten geliyordum. Bir anda dumanların yükseldiğini gördük. Hemen itfaiyeyi aradık ve elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Yukarıda hayvanları vardı. Yanmamaları için onları alıp evime götürdüm. Sahipleri geldiğinde teslim edeceğim” dedi.

Serpil Temek ise yangını dönüş yolunda fark ettiklerini belirterek, “Evden çıkıp markete gitmiştik. Dönerken dumanları ve alevleri gördük. Hemen eşime ve oğluma haber verdim. Ardından itfaiyeyi arayarak yardım istedik” diye konuştu.

Mahalle sakinleri, iki evde aynı anda yangın çıkmasının kendilerini şaşırttığını ifade ederken, olayın aydınlatılması için başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Yetkililer, yangınların kesin çıkış nedeninin yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacağını açıkladı.