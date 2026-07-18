Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Şubesi tarafından Kepez ilçesinde organize edilen aşure lokması programında bölgeye kazandırılacak yeni ibadet ve kültür merkezinin detayları paylaşıldı. Etkinlikte, Antalya Valiliği ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle bölgede yeni bir cemevi inşa edileceği açıklandı.

Düzenlenen programa Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile İmam Rıza Cemevi Başkanı ve Horasan Erenleri Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ergün Kent katılım gösterdi. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve bölge halkının bir araya geldiği etkinlikte, Muharrem ayının dayanışma kültürüne vurgu yapıldı.

İNŞAAT SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

Antalya Valisi Hulusi Şahin'in açıklamasına göre, projelendirilen cemevinin kaba inşaatı vatandaşların imece usulü katkılarıyla tamamlanacak. Geriye kalan yapım aşamaları ise doğrudan Antalya Valiliği tarafından desteklenecek. Kepez Belediyesi ve İmam Rıza Cemevi Derneği'nin de paydaş olduğu bu tesis, yalnızca bir ibadet alanı olmakla kalmayıp, Alevi-Bektaşi kültürünün genç kuşaklara aktarıldığı bir eğitim merkezi işlevi de görecek.

TOPLUMSAL BİRLİKTELİK VURGUSU

Vali Şahin konuşmasında, Alevi-Bektaşi geleneğinin adalet ve merhamet temelinde Türk milletinin en köklü değerlerinden biri olduğunu ifade etti. Muharrem ayının hak ve haksızlık mücadelesindeki tarihsel önemine dikkat çekilen program, katılımcılara aşure ikram edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.