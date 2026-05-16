Antalya Alanya'da otelde kalan yabancı turistten gelen acı haber, Çarşı Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre İsveç uyruklu Svetlana Natalia Linder isimli turistin uzun süre odasından çıkmaması üzerine otel çalışanları durumdan şüphelendi.
OTEL PERSONELİ ODADA HAREKETSİZ BULDU
Görevlilerin odaya girmesiyle birlikte Linder’in hareketsiz şekilde yerde yattığı görüldü. Bunun üzerine durum hemen 112 Acil Sağlık ekipleri ile polise bildirildi.
Kısa sürede otele gelen sağlık ekipleri, İsveçli turistin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri otel odasında inceleme başlatırken, olayın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
CENAZE ADLİ TIP’A GÖTÜRÜLDÜ
Hayatını kaybeden turistin cenazesi, otopsi işlemleri için Alanya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Alanya’da özellikle yaz sezonunun başlamasıyla birlikte yabancı turist yoğunluğu artarken, otellerde yaşanan sağlık ve ölüm olayları da zaman zaman güvenlik birimlerinin gündemine geliyor.