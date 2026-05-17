Antalya’da gerçekleştirilen 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Taekwondo İl Şampiyonası, Alanyalı sporcuların elde ettiği derecelerle dikkat çekti. Mahmutlar Halil Ülker Spor Kulübü bünyesinde mücadele eden iki sporcu, turnuvayı bronz madalya ile tamamlayarak Alanya’ya gurur yaşattı.

KÜÇÜK KIZLARDA İKİ AYRI SIKLETTE BAŞARI

Küçük kızlar 36 kilogram kategorisinde tatamiye çıkan Hüma Ebrar Güral, gün boyunca yaptığı karşılaşmalarda başarılı bir performans sergileyerek Antalya üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

Küçük kızlar 50 kilogram kategorisinde mücadele eden Mira Emine Er ise rakipleri karşısında gösterdiği performansla turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Er de bronz madalya alarak Alanya’nın başarısına katkı sundu.

ALANYA’DA TAEKWONDO ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Antalya genelinde düzenlenen şampiyonada Alanyalı sporcuların farklı sıkletlerde art arda derece elde etmesi, ilçedeki taekwondo altyapısının her geçen yıl güçlendiğini bir kez daha ortaya koydu. Kulüp ve okul düzeyinde yürütülen disiplinli çalışmaların meyvesi, alınan madalyalarla görüldü.

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR EDİLDİ

Sporcuların elde ettiği başarının ardından kulüp yetkilileri, başta okul yönetimi olmak üzere sporculara destek veren ailelere ve antrenörlere teşekkür etti.

(Şerife ÇOBAN)