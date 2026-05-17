Sapadere Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Alanya'nın Tosmur Mahallesi'nde bulunan Blue Garden’da yapılan seçimli genel kurulda üyelerin oylarıyla dernek başkanlığına İsmail Ölmez seçildi. Yoğun katılımın olduğu genel kurulda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları öne çıktı. Görevini devreden önceki başkan İbrahim Yetgin’e derneğe sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür edilirken, yeni dönemde özellikle gençlik ve kadınlara yönelik çalışmaların artırılması ile sosyal yardımlaşma faaliyetlerinin güçlendirilmesi hedefi vurgulandı.

YENİ YÖNETİM BELLİ OLDU

Yeni yönetim kurulunda İsmail Ölmez’in yanı sıra Seyit Demir, Sefa Ünal, Ayşe Ünal ve İsa Gökçe yer aldı. Denetim kurulunda ise Öznur Sönmez, Ali Çelik ve Hüseyin Demir görev aldı.

"YENİ DÖNEM HAYIRLI OLSUN"

Yeni Başkan İsmail Ölmez, yaptığı açıklamada, “Gençliğe ve kadına önem veren, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı büyüten bir anlayışla hareket edeceğiz. Derneğimizi daha aktif, üretken ve kapsayıcı bir yapıya kavuşturmak istiyoruz. Yeni dönem hayırlı olsun” dedi.

Genel kurula katılan Sapadere Muhtarı Hamit Baç da yeni yönetime başarılar dileyerek, derneğin birlik ve beraberlik adına önemli çalışmalar gerçekleştireceğine inandığını ifade etti. Genel kurul, katılımcıların yeni yönetime başarı dilekleriyle sona erdi. (Şerife ÇOBAN)

