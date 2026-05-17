Serik'te sabah saatlerinde meydana gelen tüp patlaması, Gedik Mahallesi sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Patlamanın etkisiyle 5 katlı binada büyük hasar meydana gelirken, bir kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 05.00 sıralarında Gedik Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 2. katındaki mutfakta meydana geldi. İlk belirlemelere göre, mutfakta yaşanan tüp gazı sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

PATLAMA MAHALLEDE PANİĞE NEDEN OLDU

Patlamanın şiddetiyle bina adeta sarsıldı. Büyük bir gürültü duyan apartman sakinleri ve çevredeki vatandaşlar, ilk anda deprem olduğunu düşündüklerini söyledi. Kısa sürede binadan dışarı çıkan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

YARALI ANTALYA’YA SEVK EDİLDİ

Patlama sırasında evde bulunan bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Daha sonra Antalya’daki başka bir hastaneye sevk edilen yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

BİNADA VE ARAÇLARDA AĞIR HASAR OLUŞTU

Patlamanın etkisiyle apartmanın kapı ve pencereleri kırıldı, bazı duvarlarda ciddi hasar meydana geldi. Binanın önünde park halinde bulunan 4 araçta da büyük çapta maddi zarar oluştu.

POLİS VE EKİPLER İNCELEME BAŞLATTI

Olayın ardından polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Patlamanın kesin nedeni ve binadaki yapısal risklerin belirlenmesi için teknik inceleme başlatıldı.

Serik’te yaşanan bu olay, tüp ve doğalgaz kullanımında güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, vatandaşların gaz kokusu fark etmeleri halinde zaman kaybetmeden ilgili kurumlara bilgi vermesi gerektiğini hatırlatıyor.