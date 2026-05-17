Önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Corendon Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun kardeşi olan Aydın Çavuşoğlu, yaşamını yitirdi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU

Bir süredir Alanya’daki Anadolu Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altında bulunan Çavuşoğlu’nun sağlık durumu son günlerde ciddiyetini koruyordu. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Aydın Çavuşoğlu, 17 Mayıs 2026 tarihinde hayatını kaybetti.

Çavuşoğlu’nun ölüm haberinin duyulmasının ardından başta siyaset ve spor camiası olmak üzere Alanya’daki çok sayıda isim sosyal medya üzerinden taziye mesajları paylaşmaya başladı.

HASTANE ÖNÜNDE HAREKETLİLİK YAŞANDI

Vefat haberinin ardından Anadolu Hastanesi önünde aile yakınları, dostları ve sevenleri bir araya geldi. Hastane çevresinde akşam saatlerinde yoğunluk oluşurken, cenaze programına ilişkin resmi bilgilendirmenin ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.