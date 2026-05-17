ALANYA'NIN tanınmış iş insanlarından Aydın Çavuşoğlu’nun hayatını kaybetmesi, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı. Çavuşoğlu Ailesi'nin acı kaybı sonrası siyaset ve spor dünyası taziye mesajlarıyla destek verdi.

Önceki dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu yayınladığı mesajda, "Önceki dönem Dışişleri Bakanımız, Antalya Milletvekilimiz Sn. Mevlüt Çavuşoğlu’nun kıymetli kardeşi Aydın Çavuşoğlu’nun vefat haberini derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; Sayın Bakanımıza, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullanarak Mevlüt Çavuşoğlu ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.



BAKANLAR ÇAVUŞOĞLU'NU YALNIZ BIRAKMADI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yayınladığı mesajda, “Önceki dönem Dışişleri Bakanımız ve Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun kıymetli kardeşi Aydın Çavuşoğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim” ifadelerini kullanarak merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise taziye mesajında, Aydın Çavuşoğlu’nun vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek Mevlüt Çavuşoğlu ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.



MEDYA DÜNYASI TAZİYELERİNİ SUNDU

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) tarafından paylaşılan mesajda ise "Önceki dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun değerli kardeşi iş insanı Aydın Çavuşoğlu’nu kaybetti. Çavuşoğlu Ailesi'nin acısını içtenlikle paylaşır, merhuma Allah’tan rahmet, Sayın Bakanımız başta olmak üzere ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.



ALANYASPOR CAMİASI BAŞKANIN ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Acı günlerinde Çavuşoğlu Ailesi'ni yalnız bırakmayan Corendon Alanyaspor da yayımladığı mesajda, Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu’nun vefatından duydukları üzüntüyü paylaşarak aileye ve yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulundu.