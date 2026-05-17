​Zafer Partisi Alanya İlçe Başkanlığı’nın 2. Olağan İlçe Kongresi, yoğun katılım ve büyük bir coşku içerisinde gerçekleştirildi. Kongrede delegelerin teveccühüyle mevcut İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu, güven tazeleyerek yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.

​"ATATÜRK’SÜZ SÖZE BAŞLANMAZ"

​Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu, milli değerlere vurgu yaparak başladı. Türkoğlu, "Bizim yetiştiğimiz kültürde; besmelesiz yemeğe, Atatürk’süz söze başlanmaz. Öncelikle, bizlere bütün hilelere, oyunlara, iç ve dış düşmanlara rağmen yıkılmaz, yenilmez bir Cumhuriyet bırakan Ölümsüz Liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kahraman silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

​MERHUM ALPER ARIKAN UNUTULMADI: SALONDA DUYGUSAL ANLAR

​Fikret Türkoğlu’nun konuşması sırasında, merhum ilçe başkanı Alper Arıkan’ın anısına gösterime giren video salonda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Arıkan’ı özlemle andıklarını belirten Türkoğlu, şöyle konuştu: "Sadece siyaset yaptığımız bir arkadaşımızı değil, bir dostumuzu, bir kardeşimizi kaybettik. Ömrünü Türk milliyetçiliği davasına adamış, duruşu, mücadelesi ve karakteriyle hepimize örnek olmuş merhum İlçe Başkanımız Alper Arıkan’ın acısı hâlâ yüreğimizde tazeliğini korumaktadır. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve dava arkadaşlarımıza sabırlar diliyorum. Bizler de Türk milliyetçiliği davasının Alanya’daki bayraktarları olarak; şehitlerimiz, Türklük davasına ömrünü adamış büyüklerimiz ve kardeşlerimiz gibi yolumuzdan dönmeyeceğiz.​



"MAKAM İÇİN DEĞİL, MİLLET İÇİN SİYASET YAPIYORUZ"

​Kongre sonrasında teşekkür açıklamalarında bulunan Başkan Fikret Türkoğlu, Zafer Partisi'nin Alanya'daki yürüyüşünün kararlılıkla süreceğini belirtti. Türkoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

​"Şahsımı yeniden ilçe başkanlığı görevine layık gören tüm dava arkadaşlarıma, delegelerimize ve bizlere gönül veren Alanya halkına teşekkür ediyorum. Bu yalnızca bir seçim değil; Türk milliyetçiliğinin Alanya’daki güçlü iradesinin yeniden teyididir. Bizler makam için değil, millet için siyaset yapıyoruz. Bundan sonra da Alanya’nın sorunlarını yüksek sesle dile getirmeye, gençlerimizi bağımlılığın her türlüsünden korumaya, Türk aile yapısını ve milli değerlerimizi savunmaya devam edeceğiz."

TÜRKOĞLU'NDAN KATILIMCILARA TEŞEKKÜR

​Başkan Türkoğlu, kongreye destek veren tüm kesimlere şükranlarını sunarak konuşmasını şöyle tamamladı:

​"Kongremize katılarak bizleri onurlandıran Genel Merkez yöneticilerimize, İl Başkanlığımıza, siyasi parti temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarına, basın mensuplarına ve salonu dolduran tüm vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Alanya’da Zafer bayrağını daha da yukarı taşımak için gece gündüz çalışacağız."

​Birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona eren kongrede, partililer uzun süre sloganlar eşliğinde yeni yönetim dönemine destek verdi.