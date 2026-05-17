Antalya Serik'te yol verme nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Gece saatlerinde meydana gelen olayda 3 kişi hayatını kaybetti. Silahı kullandığı belirtilen Ahmet Bayar, olayın ardından Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu.

Turizm kenti Antalya’da yaşanan olay, özellikle Serik ve çevresinde büyük üzüntü yarattı. İlk belirlemelere göre taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, tabancayla ateş açılması sonucu ölümle sonuçlandı.

KAVGAYA YOL VERME TARTIŞMASI NEDEN OLDU

Olay, 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 01.30 sıralarında Serik ilçesi Kökez Mahallesi Üründü Yolu üzerinde meydana geldi. Emre Savran (35), Bilgin Korkut (34), Oğuz Avcı (49) ve Ali Tunç ile yoldan geçen Ahmet Bayar (25) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

İddiaya göre, Gündoğmuş ilçesinde orman muhafaza memuru olarak görev yaptığı öğrenilen Ahmet Bayar, yanında bulunan tabancayla ateş açtı.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bilgin Korkut ve Oğuz Avcı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Emre Savran ise arkadaşı Ali Tunç tarafından Serik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Savran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ SİLAHIYLA TESLİM OLDU

Olayın ardından Ahmet Bayar, kullandığı tabancayla birlikte Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

CENAZELER ANTALYA ADLİ TIP KURUMU’NA GÖNDERİLDİ

Hayatını kaybeden üç kişinin cenazesi, Serik Devlet Hastanesi’nde Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Serik’te yaşanan bu olay, trafikte yaşanan tartışmaların ne kadar ağır sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha ortaya koydu. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.