Önceki dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu hayatını kaybetti.

Bir süredir Alanya’daki Anadolu Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Çavuşoğlu’nun vefatı Alanya'yı yasa boğdu.

CENAZE NAMAZI TÜRKLER’DE KILINACAK

Aydın Çavuşoğlu’nun cenaze programı da belli oldu. Türkler Mahallesi’nden merhum Fatma ve Eski Türkler Belediye Başkanı Osman Çavuşoğlu’nun oğlu olan Aydın Çavuşoğlu’nun cenazesi, 18 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’te Türkler Merkez Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Çavuşoğlu ailesinin acı kaybı sonrası Alanya’da siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda ismin taziye mesajı paylaştığı öğrenildi.

ÇAVUŞOĞLU AİLESİNİN ACI GÜNÜ

Aydın Çavuşoğlu; Ahmet, Hasan, Mevlüt, Hayri, Şükrü Çavuşoğlu, Fatma Sipahioğlu ve Aysel Aksoy’un kardeşiydi.