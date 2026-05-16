İstanbul Emniyeti’nde dikkat çeken görev değişiklikleri yapıldı. İstanbul Valisi Davut Gül’ün imzasıyla onaylanan yeni atama listesinde, il emniyet müdür yardımcılarından şube müdürlüklerine kadar çok sayıda kritik görev yeniden şekillendi.

Kamuoyunda özellikle televizyon programcısı Müge Anlı’nın eşi olmasıyla tanınan Şinasi Yüzbeşıoğlu da yeni atama listesinde yer aldı.

İSTANBUL EMNİYETİ’NDE KRİTİK GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ

Yapılan düzenlemeyle birlikte İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevlerine Serkan Gömce ve Hasan Demirbağ getirildi. Ayrıca birçok önemli şube müdürlüğünde de yeni isimler göreve başladı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı’na Serhat Kalyoncu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne Çağlayan Kurt, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne Mehmet Ali Taşçı atandı.

İLÇE EMNİYET MÜDÜRLERİNDE DEĞİŞİM

İstanbul’un yoğun nüfuslu ilçelerinde de görev değişiklikleri dikkat çekti. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne Mustafa Durantaş, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne Halis Erdoğan, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne Hakan Öztürk getirildi.

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece ve Sarıyer’de de yeni ilçe emniyet müdürleri görevlendirildi.

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU EYÜPSULTAN’A ATANDI

Şinasi Yüzbaşıoğlu, son olarak Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapıyordu. Yeni karar doğrultusunda Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı.

Yüzbaşıoğlu, 7 Temmuz 2025 tarihinde Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinden Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne geçmişti.