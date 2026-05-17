Tarihi Alanya Tersanesi önlerinde, Alanya Kaymakamlığı koordinasyonunda ve Sahil Güvenlik Komutanlığı organizasyonuyla anlamlı bir çevre etkinliği gerçekleştirildi. DEGAK-08 timleri, Alanya Belediyesi ekipleri ve gönüllü sivil dalgıçların katılımıyla Akdeniz’in berrak sularında deniz dibi temizliği yapıldı.

AKDENİZ’DEN CAM, PLASTİK VE METAL ATIKLAR ÇIKARILDI

Gerçekleştirilen dalışlarda deniz tabanında biriken cam, plastik, metal, şişe, halat ve çeşitli atıklar yüzeye çıkarıldı. Toplanan atıklar, çevre kirliliğinin deniz yaşamı üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

SU ALTINDA TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Etkinliğin en anlamlı anlarından biri, dalgıçların Akdeniz’in derinliklerinde Türk bayrağı açması oldu. Ortaya çıkan görüntüler, katılımcılara ve etkinliği takip edenlere duygu dolu anlar yaşattı.

“DENİZLERİ KORUMAK GELECEĞE YATIRIMDIR”

Etkinlikte yapılan açıklamalarda, denizlerin korunmasının yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin yaşam kalitesi açısından da büyük önem taşıdığı vurgulandı. Katılımcılar, Akdeniz’in doğal güzelliklerini korumak amacıyla benzer çevre çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.

ALANYA’DA ÇEVRE DUYARLILIĞINA GÜÇLÜ MESAJ

Turizmin kalbi Alanya’da düzenlenen etkinlik, hem deniz ekosisteminin korunmasına dikkat çekti hem de çevre bilincinin artırılması açısından önemli bir farkındalık oluşturdu.(Şerife ÇOBAN)