17 Mayıs 2026 Pazar günü altın fiyatları hem yatırımcıların hem de düğün sezonuna hazırlanan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Küresel ons altın fiyatındaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya’daki kuyumcularda da fiyatlara doğrudan yansıyor.

Özellikle Alanya güncel altın fiyatları, hafta sonu altın almayı planlayan vatandaşlar tarafından sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde araştırılıyor.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Gram altın satış fiyatı bugün 6.644,89 TL seviyesinden işlem görüyor. Küresel piyasalardaki yukarı yönlü hareketin etkisiyle gram altında yükseliş dikkat çekiyor.

ÇEYREK VE YARIM ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın satış fiyatı 10.934,00 TL, yarım altın ise 21.861,00 TL seviyesinden alıcı buluyor. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte küçük yatırımcıların bu ürünlere ilgisi artıyor.

TAM ALTIN VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

Tam altın 43.519,32 TL, Cumhuriyet altını ise 43.581,00 TL seviyesinden satılıyor. Daha yüksek tutarlı yatırım yapmak isteyenler bu ürünleri tercih ediyor.

GREMSE VE ONS ALTINDA SON DURUM

Gremse altın 109.132,03 TL seviyesine yükselirken, ons altın uluslararası piyasalarda 4.540,64 dolar seviyesinde işlem görüyor. Küresel ekonomik belirsizlikler ve faiz politikalarına ilişkin beklentiler ons altın fiyatlarını desteklemeyi sürdürüyor.

ALTIN PİYASASINDA GÖZLER KÜRESEL GELİŞMELERDE

Altın fiyatları; enflasyon beklentileri, merkez bankalarının faiz kararları ve jeopolitik gelişmelere bağlı olarak dalgalı bir seyir izliyor. Piyasa uzmanları, kısa vadeli hareketlere karşı yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini belirtiyor.