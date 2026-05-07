ABD magazin basınına yansıyan haberlere göre, yaklaşık altı aydır birlikte olan 45 yaşındaki reality şov yıldızı Kim Kardashian ile 41 yaşındaki Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton, New York'ta ilk kez halka açık şekilde el ele kameralara yansıdı. İkili, başrolünde Adrien Brody'nin yer aldığı ve Kardashian'ın yapımcıları arasında bulunduğu The Fear Of 13 adlı tiyatro oyununun çıkışında objektiflere takıldı.

Etkinlik çıkışında Hamilton'ın bej rengi takım elbisesini elmas küpeler ve elmas tenis kolyesiyle tamamlaması dikkat çekti. Kardashian ise turkuaz renkli korse detaylı bir üst ve açık mavi kot pantolon tercih etti. Çiftin ilişkisinin geçtiğimiz kasım ayında başladığı belirtiliyor.

DÜNYA MAGAZİNİ ALANYA'DA NASIL YANKI BULUYOR?

Özellikle yaz sezonunda farklı ülkelerden turistleri ağırlayan ve geniş bir yerleşik yabancı nüfusa sahip olan Alanya'daki magazin takipçileri, küresel çaptaki bu ilişkiyi yakından izliyor. Formula 1 ve uluslararası popüler kültür figürlerinin hayatlarındaki bu tür gelişmeler, turizm kentindeki dijital platform kullanıcılarının gündeminde de yer tutuyor.

10 YILLIK DOSTLUK NASIL AŞKA DÖNÜŞTÜ?

İkilinin tanışıklığı on yıldan daha uzun bir süreye, Eylül 2014'te Londra'da düzenlenen GQ Yılın Erkekleri Ödülleri'ne dayanıyor. O dönem Kardashian Kanye West ile evliyken, Hamilton ise Nicole Scherzinger ile birlikteydi. İlerleyen yıllarda Kardashian-Jenner ailesinin yakın çevresine dahil olan Hamilton, 2015 yılında ailenin Paskalya etkinliklerine katılmış ve 2021'deki WSJ Magazine Innovator Awards töreninde Kardashian ile birlikte poz vermişti.

İkilinin romantik ilişkisi son aylarda çeşitli lokasyonlarda belgelendi. Yılbaşını Aspen'de geçiren, şubat ayında Super Bowl'u VIP locasından izleyen ve ardından çocukların da katılımıyla Avrupa ile Japonya'yı kapsayan seyahatlere çıkan çift, nisan ayı sonlarında Malibu'da kürek sörfü yaparken görüntülenmişti. Moda dünyasında da sık sık yolları kesişen ikili, bu son randevu gecesiyle ilişkilerini kamuoyuna açıkça ilan etmiş oldu.