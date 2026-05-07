Antalya Alanya'da yaşanan olay, mahallede büyük korkuya neden oldu. Çıplaklı Mahallesi 2009 Sokak’ta bulunan atıl durumdaki bir inşaat alanında meydana gelen olayda, 7 yaşındaki Yamaç Ay, yağmur sularıyla dolan asansör boşluğuna düştü.

İddiaya göre çevresinde herhangi bir güvenlik önlemi bulunmayan inşaat alanındaki yaklaşık 2 metre derinliğindeki boşluk, yağış sonrası tamamen suyla doldu. Küçük çocuk bir anda dengesini kaybederek çukura düştü.

“ÇOCUĞUMUZU SON ANDA ÇIKARDIK”

Ailenin müdahalesiyle sudan çıkarılan küçük çocuk için sağlık ekiplerine haber verildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Yamaç Ay’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Aile yakınları, olayın ardından büyük panik yaşadıklarını belirterek bölgede uzun süredir güvenlik önlemi alınmadığını söyledi. Özellikle akşam saatlerinde karanlık nedeniyle alanın tamamen görünmez hale geldiği ifade edildi.

MAHALLELİ TEPKİLİ

Mahalle sakinleri, söz konusu inşaat alanının uzun süredir tehlike saçtığını öne sürdü. İddiaya göre bölgede yaşayan vatandaşlar daha önce de alanın kapatılması ve güvenlik önlemi alınması için uyarılarda bulundu.

Vatandaşlar, Alanya’da güvenlik önlemi alınmayan inşaat tehlikesi nedeniyle benzer bir olayın yeniden yaşanmaması için yetkililerin harekete geçmesini istedi.

JANDARMAYA ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Olay sonrası ailenin jandarmaya giderek inşaat sorumluları hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.