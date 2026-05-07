AKDENİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), 7 Mayıs 2026 Perşembe günü Antalya genelinde planlı bakım, yatırım ve güvenlik çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Sabah saatlerinde başlayacak kesintilerin bazı bölgelerde akşam saatlerine kadar süreceği belirtildi.

Kesintilerden özellikle Alanya, Manavgat, Serik, Gazipaşa, Aksu ve Muratpaşa ilçelerinin etkileneceği bildirildi.

ALANYA’DA BİRÇOK MAHALLEDE KESİNTİ

Alanya’da Çıplaklı, Oba, Tosmur, Kestel, Mahmutlar, Kargıcak, Demirtaş, Çamlıca ve Şıhlar mahallelerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

Yetkililer, bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında bazı bölgelerde kesintilerin 09.00 ile 16.00 saatleri arasında süreceğini açıkladı. Özellikle Mahmutlar, Kargıcak ve Oba çevresindeki uzun süreli kesintiler dikkat çekti.

MANAVGAT VE SERİK’TE DE KESİNTİ VAR

Manavgat ilçesinde Örenşehir, Aşağı Pazarcı, Yayla ve Çenger mahallelerinde planlı bakım çalışmaları yapılacak.

Serik’te ise Belek, Belkıs, Deniztepesi, Üründü ve Karadayı mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Bu bölgelerde enerji kesintisinin 09.30 – 16.30 saatleri arasında sürmesi bekleniyor.

GAZİPAŞA’DA KESİNTİ 17.00’YE KADAR SÜRECEK

Gazipaşa ilçesi İnal Mahallesi’nde planlanan çalışmalar nedeniyle elektrik kesintisinin 09.00 – 17.00 saatleri arasında devam edeceği bildirildi.

Kaş ilçesinde Yeşilköy ve Gökçebük bölgeleri, Finike’de Arif Mahallesi, Muratpaşa’da Güzeloba Mahallesi ve Elmalı’da Bozhüyük Mahallesi de planlı kesintiden etkilenecek bölgeler arasında yer aldı.

VATANDAŞLARA TEDBİRLİ OLUN UYARISI

AEDAŞ tarafından yapılan açıklamada çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde yürütüleceği belirtilirken, vatandaşların planlı kesinti saatlerine karşı önlem almaları istendi.

Yetkililer, özellikle elektronik cihazlar, iş yerleri ve soğuk zincir ürünleri konusunda vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.