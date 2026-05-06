ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal etmeye çalışan İran bayraklı boş bir petrol tankerine askeri müdahalede bulunulduğunu bildirdi. Yerel saatle 09.00 sularında gerçekleşen olayda, uluslararası sulardan geçerek İran limanına yönelen "M/T Hasna" isimli gemi durduruldu.

CENTCOM'un sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı açıklamaya göre, ABD kuvvetleri tankeri gözetim altına aldıktan sonra ablukanın ihlal edildiğine dair defalarca uyarıda bulundu. Geminin mürettebatı art arda yapılan bu çağrıları dikkate almadı. Bunun üzerine "USS Abraham Lincoln (CVN-72)" uçak gemisinden havalanan F/A-18

Super Hornet tipi bir savaş uçağı, ateş açarak tankerin dümen sistemini devre dışı bıraktı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA BÜYÜYEN GERİLİM

ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasının tam kapsamıyla yürürlükte olduğu hatırlatılan müdahale, bölgedeki karşılıklı askeri hareketliliğin son halkası oldu. Kısa süre önce İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Cask Adası yakınlarında radarını kapatarak Hürmüz Boğazı'na yaklaşan bir ABD savaş gemisine uyarı amacıyla seyir füzesi, roket ve insansız hava aracı fırlatıldığını öne sürmüştü. CENTCOM ise İran ordusunun ABD gemisine 2 füzeyle saldırdığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıklamıştı.

KÜRESEL ENERJİ HATTINDAKİ TANSİYONUN OLASI YANSIMALARI

Dünyanın en önemli petrol geçiş güzergahlarından biri olan Körfez bölgesindeki bu askeri müdahaleler, küresel enerji piyasalarında yakından takip ediliyor. Uzmanlar, tedarik zincirleri ve nakliye maliyetleri üzerindeki bu tür jeopolitik yansımaların kamuoyu ilgisiyle izlendiğine dikkat çekiyor.