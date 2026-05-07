Dünya genelinde endişeye neden olan Hantavirüs vakalarıyla ilgili açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kamuoyunda gündeme gelen “yeni pandemi” iddialarına yanıt verdi. DSÖ epidemiyoloğu Maria Van Kerkhove, virüsün ciddi bir enfeksiyon riski taşıdığını ancak mevcut veriler ışığında yeni bir Covid-19 pandemisi olarak değerlendirilmediğini söyledi.

Şu ana kadar doğrulanan vakalarda üç kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, Kerkhove yaptığı açıklamada, “Bu yeni bir Covid-19 değil ancak enfekte olan kişiler için ölümcül olabilir” ifadelerini kullandı.

YAYILIM HIZI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Uzmanlar, özellikle kemirgenlerle temas sonucu bulaşabilen Hantavirüsün yayılım hızını yakından izliyor. Virüsün bazı türlerinin insandan insana bulaşabildiği belirtilirken, kapalı alanlar ve toplu yaşam bölgeleri için dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

İspanya ve Hollanda hükümetleriyle koordineli yürütülen süreçte, tıbbi tahliye ve karantina uygulamalarının sürdüğü bildirildi.

GEMİDE KARANTİNA UYGULANDI

MV Hondius adlı gemide izolasyon altında tutulan yolcular arasında bulunan emekli polis memuru Martin Anstee, virüse yakalanan isimlerden biri oldu. Hastaneden açıklama yapan Anstee, sağlık durumunun stabil olduğunu belirtti.

Eşi Nicola Anstee ise sürecin oldukça travmatik geçtiğini ifade ederek, virüsün aniden ağırlaşabilen bir tablo oluşturabileceğine dikkat çekti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İngiliz vatandaşlarının tahliyesi için Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) ve DSÖ ile koordineli çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

HANTAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?

DSÖ’ye göre Hantavirüs, iki farklı ciddi sağlık tablosuna yol açabiliyor:

Hantavirüs Pulmoner Sendromu (HPS)

Virüsle temastan 1 ila 8 hafta sonra ortaya çıkabiliyor. Yüksek ateş, kas ağrısı, halsizlik, baş dönmesi ve nefes darlığı en yaygın belirtiler arasında yer alıyor.

Böbrek Sendromlu Hemorajik Ateş (HFRS)

Genellikle 1-2 hafta içinde belirti gösteriyor. Şiddetli baş ağrısı, karın ve sırt ağrısı, bulanık görme, düşük tansiyon ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

UZMANLARDAN PANİK YAPMAYIN UYARISI

Uzmanlar, toplumun paniğe kapılmaması gerektiğini ancak kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesinin büyük önem taşıdığını belirtiyor. Özellikle kemirgenlerle temasın önlenmesi, kapalı alanların temiz tutulması ve resmi sağlık kurumlarının açıklamalarının takip edilmesi tavsiye ediliyor.

Virüsün kuluçka süresinin uzun olması nedeniyle özellikle gemiler, depolar ve kapalı yaşam alanlarında dikkatli olunması gerektiği ifade ediliyor.