Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından düzenlenen çalıştayda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarına yönelik yeni yapılandırma paketinin detaylarını paylaştı. TBMM'ye sunulan kanun teklifine göre, mevcut durumda 36 ay olan borç taksitlendirme süresi 72 aya uzatılıyor.

Düzenleme kapsamında, borçluların teminat göstermeden yapılandırabileceği tutar sınırı da 1 milyon liraya yükseltiliyor. Bakan Işıkhan'ın aktardığına göre, bu geniş kapsamlı paketten belediyeler, firmalar ve bireysel borcu bulunan tüm vatandaşlar faydalanabilecek.

HANGİ VERGİLER YAPILANDIRMA KAPSAMINDA?

Yeni paket, sadece SGK primlerini değil, geniş bir vergi yelpazesini de kapsıyor. Gelir ve Kurumlar Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik cezaları ile belediyelere ödenen emlak ve çevre temizlik vergileri bu kapsama dahil ediliyor. İşletmeler, ödeme planlarını 72 aya yayarak nakit akışlarını dengeleme fırsatı bulacak.

ALANYA ESNAFI VE TURİZMCİSİ İÇİN MUHTEMEL ETKİ

Turizm ve tarım odaklı bir ekonomiye sahip olan Alanya'da, kış aylarında nakit akışı daralan esnaf ve otel işletmecileri için bu düzenlemenin can suyu olması bekleniyor. Özellikle 1 milyon liraya kadar teminatsız işlem yapılabilmesi ve belediye vergilerinin de kapsama alınması, bölgedeki ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliğine doğrudan katkı sağlayacak.

MYK BELGESİ ZORUNLULUĞU GENİŞLİYOR

Çalıştayda ulusal yeterlilik sistemine dair güncel verileri de paylaşan Işıkhan, 40 yeni mesleğin daha belge zorunluluğu kapsamına alındığını bildirdi. Böylece zorunluluk getirilen meslek sayısı 244'e ulaştı. Günümüz itibarıyla 3,5 milyon kişinin MYK belgesi aldığını belirten yetkililer, 27 sektörde 945 meslek standardının ve 697 ulusal yeterliliğin hayata geçirildiğini, bu belgelerin 9 ülkede geçerliliğini koruduğunu vurguladı.