Meteoroloji uzmanlarının El Nino uyarısı sonrası Alanya’da sıcak hava dalgası, kuraklık ve orman yangını riski yeniden gündeme geldi.

Alanya hava durumu ve yaz aylarına ilişkin sıcaklık tahminleri yeniden gündemin merkezine oturdu. Uzmanların dikkat çektiği güçlü El Nino ihtimali, özellikle Akdeniz kuşağındaki şehirlerde sıcak hava dalgaları ve kuraklık riskini artırıyor. Turizm ve tarımın yoğun olduğu Alanya’da ise gözler yeni meteorolojik verilere çevrildi.

RİSK YAZ AYLARINA DOĞRU ARTIYOR

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) tarafından yayımlanan son tahminlerde, Pasifik Okyanusu’ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarının hızla yükseldiği belirtildi. Uzmanlara göre sıcaklık anomalilerinin 3 derece seviyesine yaklaşması halinde dünya genelinde aşırı hava olayları daha sık görülebilir.

Alanya sıcak hava dalgası riskiyle birlikte özellikle uzun süreli yüksek sıcaklıklar, düşük nem dengesi ve su kaynakları üzerindeki baskının artabileceği değerlendiriliyor.

“DEĞERLER ÜRKÜTÜCÜ” UYARISI

Uzmanlara göre Alanya gibi yaz aylarında yoğun sıcaklık yaşayan bölgelerde şu riskler öne çıkıyor:

Uzun süren sıcak hava dalgaları

Orman yangını riskinde artış

Tarımsal kuraklık

Ani sağanak ve sel olayları

Enerji tüketiminde yükseliş

TURİZM VE TARIM ETKİLENEBİLİR

Uzmanlar, güçlü El Nino senaryosunun özellikle Alanya turizm sezonu üzerinde de etkili olabileceğini belirtiyor. Açık alan aktivitelerinde zorlanma, klima kullanımının artması ve yüksek enerji tüketimi gibi etkilerin yaz boyunca hissedilebileceği ifade ediliyor.

Öte yandan muz, avokado ve örtü altı üretimin yoğun olduğu Alanya’da su yönetimi konusu da yeniden kritik başlıklardan biri haline geldi. Tarımsal sulama planlamalarının yaz öncesinde gözden geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

GÖZLER MAYIS VE HAZİRAN VERİLERİNDE

noaa.com tarafından yayımlanan son değerlendirmelerde El Nino ihtimalinin güçlendiği belirtiliyor. Ancak olayın “süper El Nino” seviyesine ulaşıp ulaşmayacağına ilişkin daha net tabloyun mayıs sonu ve haziran ayında ortaya çıkması bekleniyor.

Uzmanlar, Akdeniz kuşağındaki şehirlerin özellikle orman yangınları, su kaynakları ve aşırı sıcaklara karşı erken önlem planlarını hızlandırması gerektiğini belirtiyor.