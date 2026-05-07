Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan prim borçlarıyla ilgili hazırlanan yeni düzenleme, Alanya’daki işverenler ve esnaf için önemli bir ödeme kolaylığı sağlayabilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu.

Düzenlemeye göre SGK prim borçlarında mevcut 36 aylık taksit süresi 72 aya çıkarılıyor. Böylece işverenlerin borçlarını daha uzun vadede ve daha düşük taksitlerle ödeyebilmesi hedefleniyor.

ALANYA’DAKİ İŞLETMELERİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Özellikle Alanya’da faaliyet gösteren turizm, konaklama, restoran, ulaşım ve hizmet sektörü işletmelerinin düzenlemeyi yakından takip ettiği belirtiliyor. Yaz sezonu öncesinde mali yüklerin arttığı dönemde gelecek ödeme kolaylığının işletmelere nefes aldırabileceği değerlendiriliyor.

Sezonluk çalışan sayısının yüksek olduğu Alanya’da SGK prim giderleri birçok işletme için önemli maliyet kalemleri arasında yer alıyor.

TEMİNATSIZ TECİL LİMİTİ 1 MİLYON TL OLUYOR

Yeni düzenleme kapsamında teminatsız tecil limiti de yükseltiliyor. Buna göre limitin 1 milyon TL’ye çıkarılması planlanıyor.

Bu adımın özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal yükünü hafifletmesi ve borç yapılandırma süreçlerini kolaylaştırması bekleniyor.

YASALAŞIRSA YENİ ÖDEME DÖNEMİ BAŞLAYACAK

Düzenlemenin Meclis sürecinin ardından yasalaşması halinde milyonlarca SGK borçlusu için yeni bir ödeme dönemi başlayacak. İşverenler ise düzenlemenin detaylarını ve yürürlüğe giriş tarihini bekliyor.