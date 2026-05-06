Washington Post gazetesinin aktardığı uydu görüntüsü analizlerine göre, İran'ın Orta Doğu'da bulunan ABD askeri tesislerine yönelik hava saldırılarının boyutu resmi açıklamaların ötesine geçti. İran devlet medyası tarafından yayımlanan 109 yüksek çözünürlüklü görüntü, bölgedeki tahribatın daha önce bildirilenden çok daha ağır olduğunu gösteriyor.

Haberde, savaş başından bu yana ABD'ye ait en az 228 yapı ve ekipmanın hasar gördüğü veya imha edildiği bildirildi. Vantor ve Planet gibi önde gelen uydu şirketlerinin, en büyük müşterileri olan ABD hükümetinin talebiyle bölgeye ait görüntü paylaşımını kısıtladığı aktarıldı. Bu kısıtlama adımının, saldırıların bağımsız değerlendirilmesini büyük ölçüde zorlaştırdığı ifade edildi.

HEDEFLERDEKİ İSABET ORANI DİKKAT ÇEKİYOR

Avrupa Birliği'nin Copernicus sistemiyle de doğrulanan görüntüler üzerine Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden emekli Deniz Piyade Albayı Mark Cancian değerlendirmelerde bulundu. Cancian, İran saldırılarının isabetli olduğunu belirterek, sahada rastgele ıskaları gösteren kraterler bulunmadığını açıkladı. Hedef alınan kritik noktalar arasında Katar'daki El-Udeid Hava Üssü, Bahreyn'deki Riffa ve Isa üsleri ile Kuveyt'teki Ali el-Salem Hava Üssü'ndeki Patriot savunma sistemleri yer alıyor.

BÖLGESEL GERİLİMİN OLASI YANSIMALARI

ABD ordusu resmi verilerine göre, 28 Şubat tarihinden bu yana bölgedeki üslere düzenlenen saldırılarda 7 Amerikan askeri yaşamını yitirdi, 400'den fazla asker ise yaralandı.