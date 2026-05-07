Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Nisan gecesi kayıplara karışan 30 yaşındaki Kübra Yapıcı ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bulgulara ulaşıldı. Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıklarının ortaklaşa koordine ettiği çalışmalar neticesinde, kayıp kadının cinayete kurban gittiği belirlendi.

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 22 yaşındaki şüpheliler İ.U.D. ve A.B.S.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Yetkililerin aktardığına göre, şüpheli İ.U.D. ifadesinde Yapıcı'yı Bucak ilçesi Seydiköy köyündeki ormanlık alanda öldürdüklerini söyledi. İfadenin devamında, cesedin yakıldığı ve geriye kalan kısımlarının suya atıldığı öne sürüldü.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONUÇ VERDİ

Bu ifadeler üzerine AFAD, jandarma ve polis ekipleri Korkuteli Barajı'nın Dereköy Mahallesi civarında geniş çaplı bir arama başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda, kayıp kadına ait olduğu değerlendirilen beden parçalarına ulaşıldı. Bulunan parçalar, ilk inceleme için Bucak Devlet Hastanesi morguna, ardından kesin kimlik tespiti ve otopsi işlemleri amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

ANTALYA BÖLGESİNDE KAMUOYU İLGİSİ

Serik ve Manavgat gibi Alanya'ya komşu ilçeleri kapsayan bu adli vaka, bölge genelinde kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Turizm ve tarım hareketliliğinin yüksek olduğu Antalya'nın doğu ilçelerindeki bu tür asayiş olayları, yerel halkın güvenlik gündeminde önemli bir yer tutuyor. Şüpheliler İ.U.D. ve A.B.S. hakkındaki adli sürecin ve soruşturmanın kesin sonuçlarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.