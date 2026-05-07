BABA DURUŞMADA KONUŞTU

Alanya’da 17 Haziran 2025’te çıkan kavgada hayatını kaybeden 17 yaşındaki barmen Mustafa Aslan için görülen davada baba Özgür Aslan’ın sözleri duruşmaya damga vurdu.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada konuşan baba Aslan, sanığın en ağır cezayı almasını istedi. Özgür Aslan, “O gece benim çocuğumu öldürmüş. En ağır cezayı almasını istiyorum” dedi.

TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmaya, kasten öldürme suçundan tutuklu yargılanan Azerbaycan uyruklu sanık Mahammed M. jandarma ekipleri tarafından getirildi. Mahkemede Mustafa Aslan’ın babası Özgür Aslan, taraf avukatları ve olayın tanıkları hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen yabancı uyruklu kadın, tercüman aracılığıyla verdiği ifadede sanığın kendisini de tehdit ettiğini ve cep telefonunu almak istediğini söyledi.

SANIK İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Sanık Mahammed M. ise tanık beyanlarını kabul etmedi. Mahkemede yaptığı savunmada, kavga sırasında ilk yaralanan kişinin kendisi olduğunu öne sürdü.

Dosyada yer alan önceki bilgilere göre olay, Alanya’nın Çarşı Mahallesi Barlar Sokağı’nda yaşandı. Mustafa Aslan ile Mahammed M. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, Aslan’ın kırık cam şişe parçasıyla boynundan yaralandığı aktarılmıştı.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti, sanık Mahammed M.’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için 29 Haziran tarihine ertelendi.

Olayla ilgili önceki haberlerde de Mustafa Aslan’ın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve sanığın tutuklanarak cezaevine gönderildiği bilgisi yer almıştı.