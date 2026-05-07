Yıllar sonra sahnelere dönmeye hazırlanan Şebnem Ferah'ın 3 Haziran'da İstanbul KüçükÇiftlik Park'ta vereceği konserin biletleri karaborsaya düştü. Satışa sunulmasının ardından yaklaşık 30 dakika içinde tükenen biletler, resmi olmayan platformlarda yüksek rakamlarla yeniden ilana konuldu.

FİYATLAR 80 BİN TL'Yİ BULDU

Edinilen bilgilere göre, resmi satış kanallarında 2 bin 500 TL ile 3 bin 600 TL arasında değişen bilet fiyatları, karaborsa sitelerinde fahiş oranlarda artış gösterdi. Fırsatçıların bazı ilanlarda bilet bedelini 60 bin TL'den başlatıp 80 bin TL'ye kadar çıkardığı saptandı. Bu durum, bilet satış sisteminin güvenilirliğini sorgulayan hayranların sosyal medyada yoğun tepkisine neden oldu.

İKİNCİ KONSER KARARI VE SEKTÖREL YANSIMALARI

Gelen yoğun talep ve yaşanan bilet krizinin ardından organizasyon ekibi, süreci dengelemek adına ikinci konser tarihini duyurdu. Büyük çaplı etkinliklerde giderek yaygınlaşan karaborsa sorunu, Alanya gibi yaz aylarında çok sayıda festivale ve dev konsere ev sahipliği yapan turizm merkezlerindeki organizatörler tarafından da olası yansımaları nedeniyle yakından takip ediliyor. Müzikseverler, ilerleyen süreçte benzer mağduriyetlerin önüne geçilmesi adına dijital biletleme altyapılarında yeni güvenlik önlemlerinin alınmasını talep ediyor.