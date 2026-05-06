ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da eşi Melania Trump ile birlikte katıldığı Anneler Günü programında, Washington ile Tahran arasındaki gerilime dair yeni açıklamalarda bulundu. İran'ın nükleer kapasitesine yönelik net bir çizgi çeken Trump, karşı tarafın ABD ile masaya oturmaya oldukça istekli olduğunu bildirdi. Sürecin gidişatını yakından izleyeceklerini belirten ABD Başkanı, müzakerelerde kendilerinden emin bir tutum sergilediklerini vurguladı.

Tahran'ın nükleer silaha erişimine kesinlikle müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Trump, deniz ablukasının etkilerine de değindi. Uygulanan yaptırımlar nedeniyle İran'ın petrol ihracatında ciddi sıkıntılar yaşadığını aktardı. Yaşanan süreci önceleri savaş olarak nitelendiren Trump, mevcut durumu bir çatışma olarak tanımlayarak, tıpkı Venezuela örneğinde olduğu gibi ABD açısından işlerin oldukça iyi gittiğini savundu.

48 SAATLİK KRİTİK BEKLEYİŞ

Uluslararası basında yer alan iddialar, diplomatik arka planda hareketli saatler yaşandığına işaret ediyor. Axios haber platformunun isimsiz kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, ABD yönetimi savaşı sonlandırmak ve nükleer görüşmeleri derinleştirmek amacıyla İran'a tek sayfalık bir mutabakat zaptı sundu. Washington'ın, söz konusu belgeye ilişkin Tahran'dan 48 saat içinde net bir yanıt beklediği öne sürüldü.

KÖRFEZ'DE ÖZGÜRLÜK PROJESİ

Bölgedeki deniz trafiği güvenliği de ABD'nin gündemindeki yerini koruyor. Trump yönetimi, 4 Mayıs itibarıyla Hürmüz Boğazı'nda krizden bağımsız üçüncü ülke gemilerinin geçişini sağlamak için Özgürlük Projesi'ni duyurmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray'daki brifingde, boğazın kapatılması nedeniyle 87 farklı ülkeden yaklaşık 23 bin sivilin tahliyesi için bu operasyonun başlatıldığını açıklamıştı. Ancak Trump'ın son beyanına göre, söz konusu projenin yürütülmesi kısa süreliğine askıya alındı.

KÜRESEL PİYASALAR VE OLASI YANSIMALARI

Orta Doğu'daki bu diplomatik ve askeri hareketlilik, küresel enerji piyasalarında dalgalanmalara zemin hazırlıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki krizin petrol fiyatları üzerindeki muhtemel etkisi, uluslararası piyasalar kadar yerel ekonomiler tarafından da yakından takip ediliyor.