Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan müzisyen Hüseyin Cebeci (59), evinde ölü bulundu. Bir dönem merhum sanatçı Barış Manço ile aynı sahneyi paylaşan Cebeci’nin ölüm haberi sevenlerini üzdü.

ARKADAŞI EVDE HAREKETSİZ BULDU

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Müskebi Mahallesi Müskebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Cebeci’ye ulaşamayan arkadaşı O.T., yalnız yaşadığı eve gitti.

Cebeci’yi evin üst katında kanlar içinde hareketsiz halde bulan arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, av tüfeğiyle göğsünden vurulan Hüseyin Cebeci’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Cebeci’nin cenazesi, olay yerindeki polis ve savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Bir dönem Barış Manço ile aynı sahneyi paylaşan Hüseyin Cebeci’nin bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürerken, ilk değerlendirmelerde Cebeci’nin yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.