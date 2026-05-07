Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre, milyonlarca emeklinin beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi tutarı bu yıl da 4 bin TL olarak belirlendi. 27 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının hesaplarına yatırılacak olan tutarlar için geri sayım hızlandı. Bakan Işıkhan, ödemelerin takvimden önce hesaplara geçebileceğinin sinyalini verdi.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından henüz resmi bir takvim yayımlanmadı. Ancak geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, ikramiyelerin bayramdan 7 ila 10 gün önce hesaplara yatırılması öngörülüyor. Bu doğrultuda ödemelerin 18-22

Mayıs tarihleri arasında, emeklilerin tahsis numaralarının son hanesine göre kademeli olarak gerçekleştirilmesi bekleniyor. Dul ve yetim aylığı alanlar, gaziler ve şehit yakınları da belirlenen hisse oranlarında bu haktan faydalanacak.

TATİL 9 GÜNE ÇIKTI, MAAŞLAR BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu kararla Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı. Alınan karara göre 26 Mayıs tam gün, 27 Mayıs arife günü ise yarım gün idari izin sayılacak. Normal şartlarda SSK emeklileri maaşlarını ayın 17-26'sı, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28'i arasında alıyor. Tatilin uzamasıyla birlikte maaş ödemelerinin de bayram öncesine çekilmesi ihtimali güçlendi.

ALANYA PİYASASINA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ

İkramiye ve olası erken maaş ödemelerinin, turizm sezonunun ivme kazandığı mayıs ayı sonunda Alanya yerel ekonomisine doğrudan yansıması muhtemel görünüyor. Emeklilerin nakit akışının hızlanması, Alanya'daki perakende sektörü ve semt pazarlarında hareketlilik yaratırken, 9 günlük uzun tatil kararı da ilçeye yönelik iç turizm talebini artıracak temel faktörler arasında yakından takip ediliyor.