Turuncu-yeşilli ekibin gol yollarındaki önemli isimlerinden Steve Mounie'nin antrenmanda sakatlandığı öğrenildi. Yapılan kontrollerde Beninli futbolcunun sol dizinde menisküs yırtığı tespit edildiği belirtildi. Zorlu Kayserispor karşılaşması öncesinde Alanyaspor'da eksik oyuncu sayısı da dikkat çekti. Kart cezaları bulunan Ruan Duarte, Maestro, Ümit Akdağ ve Nuno Lima'nın forma giyemeyecek olması teknik heyeti düşündürürken, Mounie'nin de sakatlık nedeniyle kadro dışı kalması moralleri bozdu. Teknik direktör Pereira'nın, hücum hattında yaşanan bu kritik eksik sonrası nasıl bir kadro tercih edeceği merak konusu oldu. Özellikle Mounie'nin yokluğu, takımın hücum gücü açısından büyük kayıp olarak değerlendiriliyor. Öte yandan, tedavisi Anatolia Hospital'da yapılan Mounie'nin hastaneden koltuk değnekleriyle ayrıldığı görüldü. Tecrübeli futbolcunun Süper Lig'de kalan son 2 haftada forma giyemeyeceği öğrenildi. Cemali AYDINOĞLU

