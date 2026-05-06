İsrail basınına yansıyan haberlere göre, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik gerçekleştirilen hava saldırısında Hizbullah'ın Rıdvan Güçleri komutanlarından Malik Balut'un hayatını kaybettiği öne sürüldü. İsrail hükümetine yakınlığıyla bilinen Kanal 14 televizyonunun aktardığı iddialar, bölgede ateşkesin ardından yaşanan ilk sıcak temas olarak kayıtlara geçti.

SALDIRI ABD KOORDİNASYONUYLA YAPILDI

İsrail devlet televizyonu KAN üzerinden paylaşılan bilgilere göre, ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Dahiye bölgesine yönelik operasyonun Amerika Birleşik Devletleri ile koordineli bir biçimde yürütüldüğünü bildirdi. Sürece dair resmi açıklama ise İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'dan geldi. Katz, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı değerlendirmede, ateşkes sonrası Beyrut'a yönelik ilk saldırıyı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Bahsi geçen operasyonun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile kendi talimatı doğrultusunda yapıldığını savunan Katz, doğrudan Rıdvan Gücü komutanını hedef aldıklarını belirtti.

BÖLGESEL GELİŞMELER YAKINDAN İZLENİYOR

Orta Doğu'da ateşkesin ardından yeniden alevlenen bu tür askeri hareketlilikler, Doğu Akdeniz çanağındaki uluslararası dinamikleri etkileme potansiyeli taşıyor. Özellikle Alanya gibi küresel turizm hareketliliğinin ve yerleşik yabancı nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde, komşu coğrafyalardaki istikrar arayışları ile olası yansımaları kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Uzmanlar, Beyrut merkezli bu son iddianın bölgedeki kırılgan ateşkes zeminini nasıl şekillendireceğinin önümüzdeki süreçte netleşeceğini aktardı.