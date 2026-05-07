Artvin'in Şavşat ilçe merkezinde dün akşam saatlerinde trajik bir olay yaşandı. Zihinsel engelli kızı Y.S.'nin cinsel istismara maruz kaldığını öne süren Nalan Kaya, durumu bildirmek üzere polis merkezine başvurdu. Aktarılan bilgilere göre, şikayet üzerine harekete geçen emniyet güçleri, eşkali belirlenen şüpheli T.K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

İfade işlemleri devam ederken anne Nalan Kaya'nın tansiyonu aniden yükseldi. Karakola çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şavşat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen kadının aort damarının yırtıldığı tespit edildi. Tek çocuk annesi Kaya, hastanedeki tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli T.K., emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden Nalan Kaya'nın cenazesi ise Kemal Paşa Cami'nde kılınan öğle namazını müteakip toprağa verildi. Cenaze törenine Şavşat Kaymakamı Bayram Köse ve Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

TOPLUMSAL HASSASİYET VE SAĞLIK RİSKİ

Artvin'de meydana gelen bu üzücü gelişme, dezavantajlı bireylerin güvenliği konusundaki toplumsal endişeleri yeniden gündeme getirdi. Alanya gibi farklı demografik yapıları barındıran büyük ilçelerde de benzer olayların olası yansımaları kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Uzmanlar, aşırı psikolojik baskı ve travmatik stresin, aort yırtılması gibi aniden gelişen ölümcül sağlık krizlerini tetikleyebileceği gerçeğine dikkat çekiyor.