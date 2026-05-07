Ünlü YouTuber ve belgesel yapımcısı Ruhi Çenet’in de bulunduğu araştırma gemisiyle ilgili kriz büyüyor. Hantavirüs vakalarının ortaya çıktığı geminin, İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’na doğrudan kabul edilmediği ve geminin bir süre Atlantik Okyanusu’nda mahsur kaldığı bildirildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ruhi Çenet, yaklaşık 1 ay süren araştırma gemisi yolculuğunda 3 kişinin hantavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Gemide görev yapan doktorun da sağlık durumunun kritik olduğu ve yaşam mücadelesi verdiği öne sürüldü.

Gemideki gelişmeler, sosyal medyada “ölüm gemisi” yorumlarına neden oldu.

GEMİ CAPE VERDE YAKINLARINDA BEKLETİLDİ

Son bilgilere göre, hantavirüs şüphesi bulunan gemi bir süre Cape Verde açıklarında bekletildi. Gemide enfekte yolcular bulunduğu belirtilirken, yalnızca acil sağlık durumu olan kişilerin yerel olarak karaya çıkarılabileceği ifade edildi.

Diğer yolcular için ise net bir tahliye planının henüz oluşturulmadığı aktarıldı.

İSPANYA’DAN YENİ AÇIKLAMA

İspanyol yetkililer, geminin Tenerife’de bulunan Granadilla Limanı’na yanaştırılacağını açıkladı. Ağır hasta olmayan yolcuların ise Tenerife üzerinden kendi ülkelerine gönderilmesinin planlandığı belirtildi.

Yaşanan gelişmeler sonrası İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ile acil görüşme taleplerinin gündeme geldiği ifade edildi.

İSVİÇRE’DE DE VAKA BİLDİRİLDİ

Öte yandan, hantavirüsle bağlantılı olduğu değerlendirilen bir vakanın İsviçre’de de bildirildiği öne sürüldü. Yetkililerin salgının yayılım ihtimaline karşı süreci yakından takip ettiği belirtiliyor.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, genellikle kemirgenler aracılığıyla bulaşan ve nadir görülmesine rağmen ciddi solunum yolu hastalıklarına neden olabilen bir virüs olarak biliniyor. Uzmanlar, kapalı alanlarda hijyen ve temas riskine dikkat çekiyor.

TURİZM VE DENİZ YOLCULUKLARI YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşanan kriz, özellikle yaz sezonu öncesinde uluslararası gemi turları ve kruvaziyer seyahatlerindeki sağlık protokollerini yeniden tartışmaya açtı. Antalya ve Alanya gibi turizm merkezlerinden yurt dışı gemi turlarına katılan yolcular açısından gelişmeler yakından izleniyor.