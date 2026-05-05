Romanya parlamentosunda yapılan güven oylamasının ardından Başbakan Ilie Bolojan liderliğindeki hükümet düştü. Oylama sonucunda yeterli desteği bulamayan Bolojan'ın görevine son verildiği bildirildi. Karar, ülkede bir süredir devam eden siyasi gerilimin son noktası olarak kayıtlara geçti.

Güven oylaması öncesinde meclis kürsüsünde konuşan Bolojan, süreci sert sözlerle eleştirdi. Verilen önergeyi alaycı ve yapay olarak nitelendiren Bolojan, kriz dönemlerinde ülkelerin hükümet devirmek yerine mevcut yapıyı güçlendirmeye odaklanması gerektiğini savundu.

KOALİSYONDA KEMER SIKMA ÇATLAĞI

Hükümetin düşmesinde merkez sol çizgideki Sosyal Demokrat Parti'nin (PSD) hamleleri belirleyici oldu. Sıkı kemer sıkma politikalarına itiraz eden PSD, geçtiğimiz ay Ulusal Liberal Parti ile yürüttüğü koalisyondan çekilme kararı almıştı. Sürecin devamında PSD'nin, aşırı sağcı Romanya Birliği İttifakı ile ortak hareket ederek hükümeti devirmesi siyasi kulislerde dikkat çekti.

Eski Başbakan Marcel Ciolacu'nun istifası üzerine 2025 yılında kurulan Bolojan hükümetinin ömrü kısa sürdü. Bu gelişme, Cumhurbaşkanı Nicușor Dan'ın aşırı sağcı George Simion'u geride bıraktığı tartışmalı seçimlerden yaklaşık bir yıl sonra yaşandı.

YENİ KABİNE ARAYIŞI VE OLASI ETKİLER

Mevcut tabloda Cumhurbaşkanı Nicușor Dan'ın yeni hükümetin tesisi için siyasi parti temsilcileriyle görüşme trafiği başlatması bekleniyor. Kulislerde, sosyal demokratlar ile liberallerin teknokrat bir ismin öncülüğünde yeni bir ittifak kurabileceği aktarıldı.