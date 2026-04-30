Muğla’nın Ortaca ilçesinde yaşanan silahlı olay, iki kadının hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. İddiaya göre alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kanlı bir sona dönüştü. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis takibi sırasında aynı silahla intihar girişiminde bulundu ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

TARTIŞMA SİLAHLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Ortaca ilçesi Terzialiler Mahallesi Başoğlu Sokak’ta bulunan bir otelin önünde meydana geldi. İddiaya göre Ecevit Cankurt (53) ile Serap Yılmaz (25) ve Hatice Yeysikan (32) arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Cankurt, yanında bulunan tabancayla iki kadına ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Serap Yılmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı olarak Ortaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hatice Yeysikan da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KAÇARKEN KENDİNİ VURDU

Olayın ardından otomobille kaçan şüpheli Ecevit Cankurt, polis ekiplerinin takibi sonucu kıstırıldı. Yakalanacağını anlayan Cankurt, tabancayla kendisini göğsünden vurdu.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şüpheli, yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, olayın detaylarının netleşmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.