Dicle Üniversitesi yerleşkesinde yapılan sismik çalışmaların ardından PETAR A.Ş. ile 10 yıllık sözleşme imzalandı. Kampüste iki ayrı noktada toplam 6 sondaj kuyusu açılması planlanıyor.

Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi kampüsünde petrol bulundu iddiası, üniversitenin yaptığı resmi açıklamayla netleşti. Üniversiteye ait Sur ilçesi Yiğitçavuş Mahallesi’ndeki taşınmazda yapılan sismik arama çalışmaları sonrası sondaj süreci için adım atıldı.

Dicle Üniversitesi ile SANKO Holding’e bağlı PETAR Doğalgaz ve Petrol Arama Sanayi Ticaret A.Ş. arasında petrol arama ve üretim faaliyetleri için sözleşme imzalandı. Alanın 10 yıllığına kiralanmasına ilişkin sürecin, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve Milli Eğitim Bakanlığı izninin ardından tamamlandığı açıklandı.

KAMPÜSTE İKİ AYRI NOKTA BELİRLENDİ

Sondaj çalışmaları kampüs içinde iki farklı bölgede yapılacak. Resmi açıklamaya göre ilk alan Hukuk Fakültesi arka mevkiinde bulunan 18.465,83 metrekarelik bölüm olacak.

İkinci alan ise futbol sahası altı mevkiinde yer alan 27.328,29 metrekarelik saha olarak belirlendi. Yollar dahil toplam çalışma alanı 45.794,12 metrekare olarak açıklandı.

6 SONDAJ KUYUSU AÇILACAK

Planlamaya göre her lokasyonda üçer sondaj kuyusu açılacak. Böylece Dicle Üniversitesi kampüsünde 6 sondaj kuyusu faaliyete geçirilecek.

Üniversite açıklamasında sondajların kurulum maliyetinin yaklaşık 20 milyon dolar olacağı belirtildi. Petrol tespit edilmesi halinde kuyu başına günlük ortalama 150 varil üretim hedefleniyor.

YILLIK 328 BİN 500 VARİL HEDEFİ

Hesaplamaya göre 6 kuyuda hedeflenen üretim yıllık yaklaşık 328 bin 500 varile karşılık geliyor. Elde edilecek petrolün satış hasılatından üniversiteye de pay aktarılacak.

Sözleşmeye göre devlet hissesi ve yüzde 25 işletme gideri düşüldükten sonra kalan net petrol satış hasılatının yüzde 3’ü Dicle Üniversitesi’ne verilecek.

ÜNİVERSİTE RESMİ AÇIKLAMA YAPTI

Dicle Üniversitesi, sözleşmenin Rektör Prof. Dr. Kamuran Eronat ile PETAR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Akyol tarafından imzalandığını duyurdu. Açıklamada, sürecin teknik ve idari değerlendirmelerin ardından başlatıldığı belirtildi.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi petrol sondajı süreci, hem kampüs alanında yürütülecek olması hem de üretimden üniversite bütçesine pay aktarılacak olması nedeniyle dikkat çekti.