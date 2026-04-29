ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te ağırladığı NASA ekibiyle düzenlenen basın toplantısında küresel siyasete dair önemli açıklamalarda bulundu. Trump'ın aktardığına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan son telefon görüşmesinde masadaki ana gündem maddeleri Ukrayna ve İran oldu.

Gazetecilerin uzay çalışmalarıyla ilgili sorularını yanıtlayan Trump, iki lider arasındaki temasın doğrudan jeopolitik krizlere odaklandığını belirtti. Görüşmenin büyük bölümünde Ukrayna'daki çatışmaların ele alındığını ifade eden ABD Başkanı, yakın zamanda bir ateşkes veya barış adımının atılabileceğine dair iyimser mesajlar verdi. Trump, Putin'in de mevcut durumu çözme eğiliminde olduğunu vurguladı.

İRAN'IN NÜKLEER PROGRAMI VE URANYUM KRİZİ

İki lider arasındaki diyalogda öne çıkan bir diğer kritik başlık, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetleri oldu. Trump'ın ifadelerine göre Putin, İran'ın nükleer programı konusunda devreye girmeyi ve Washington yönetimine destek sağlamayı teklif etti. Ancak ABD Başkanı, bu öneriye karşılık Rusya'nın öncelikle Ukrayna'daki askeri faaliyetlerini sonlandırması gerektiğini muhatabına ilettiğini açıkladı.

Trump, görüşmeye dair detayları paylaşırken İran'ın nükleer silah elde etmesine kesinlikle izin vermeyeceklerinin altını bir kez daha çizdi. Liderler düzeyindeki bu temas, uluslararası diplomasi trafiğinin önümüzdeki dönemde yeni çözüm arayışlarına sahne olacağını gösteriyor.