Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında yaptığı "Terörsüz Türkiye" açıklamalarının ardından, siyaset kulislerinde yeni gelişmeler yaşandı. Gazeteci Sinan Burhan'ın aktardığına göre, Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer mayıs ayı içerisinde görevlerine iade edilebilir.

Erdoğan, toplantıda sürecin ekonomik boyutuna dikkat çekerek, terörün ülkeye maliyetinin 2 trilyon doları aştığını bildirdi. Gizli ve açık sabotajlara rağmen sürecin 18. ayının geride bırakıldığını belirten Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak bu aşamayı sorunsuz geçmek istediklerini vurguladı.

BAHÇELİ'NİN ÇIKIŞI YENİDEN GÜNDEMDE

MHP

Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin aylar önce yaptığı "Ahmetler makama kavuşmalıdır" şeklindeki çıkışı, iktidar kanadında somut adımların atılacağı beklentisini artırmıştı. Burhan'ın paylaştığı kulis bilgisi, bu beklentilerin yerel yönetimler bazında karşılık bulabileceği şeklinde yorumlandı. Erdoğan'ın 23 Nisan resepsiyonunda da dile getirdiği "Olumlu bir atmosfer vardır, yapılması gerekenler bellidir" ifadeleri, söz konusu iddiaları güçlendirdi.

ALANYA SİYASETİ SÜRECİ YAKINDAN İZLİYOR

Ulusal siyasetteki bu diyalog arayışı ve olası görev iadeleri, Alanya'daki siyasi çevreler ve kamuoyu tarafından da yakından takip ediliyor. Yurt genelindeki "Terörsüz Türkiye" sürecinin sağlayacağı istikrarın, turizm ve yerel ekonomi gibi hassas dengelere sahip bölgelerde muhtemel olumlu yansımaları olabileceği değerlendiriliyor.

Sürece zarar verebilecek söylemlerden kaçınılması çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi aktörleri sorumlu davranmaya davet etti. Mayıs ayında Ahmet Türk ve Ahmet Özer hakkında idari veya siyasi resmi bir adım atılıp atılmayacağı kamuoyunun öncelikli gündem maddeleri arasında yer alıyor.