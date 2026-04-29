İstanbul Beykoz'da 24 Nisan akşamı meydana gelen olayda, apartman içindeki bir tartışmayı sonlandırmak isteyen 35 yaşındaki Alican Tekin bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Ulusal ajanslardan aktarılan bilgilere göre, olay Kavacık Mahallesi Sayman Sokak'ta gerçekleşti.

İddiaya göre, 23 yaşındaki vücut geliştirme sporcusu Murat Kaan Günaydın ile adrese su getiren kurye arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gürültü üzerine üst katta oturan Alican Tekin, tarafları yatıştırmak amacıyla aşağı indi. Bu sırada elinde bıçak bulunan şüpheli Günaydın, araya giren Tekin'i 6 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Tekin, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AİLEDEN ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİALAR

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hayatını kaybeden gencin cenazesi Kanlıca Mezarlığı'nda defnedildi. Baba Ahmet Önder Tekin, apartmandan gelen kadın sesi üzerine aşağı indiğini ve oğlunu asansör önünde yaralı halde bulduğunu aktardı.

Baba Tekin, şüphelinin apartmanda sürekli sorun çıkaran ve çevresiyle sık sık kavga eden biri olduğunu öne sürdü. Anne Ayşın Tekin adalet çağrısında bulunurken, maktulün kız kardeşi Senanur Arslan da şüphelinin geçmişte çevresine tehditler savurduğunu iddia etti. Aile üyeleri, Tekin'in sadece kavgayı ayırmak niyetiyle hareket ettiğini vurguladı.

APARTMAN İÇİ ANLAŞMAZLIKLAR VE GÜVENLİK

Uzmanlar, komşuluk ilişkilerinde aniden tırmanan sözlü tartışmalara fiziksel müdahalede bulunmanın öngörülemeyen hayati riskler taşıdığına dikkat çekiyor. Alanya gibi özellikle yaz aylarında nüfus yoğunluğu artan ve apartman yaşamının yoğun olduğu bölgelerde, bina içi anlaşmazlıkların doğrudan kolluk kuvvetlerine bildirilmesi büyük önem taşıyor. Turizm sezonuyla birlikte artan hareketlilik, bu tür asayiş olaylarının olası yansımalarının yerel kamuoyu tarafından da yakından takip edilmesine neden oluyor.

Soruşturma makamları, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli süreci sürdürüyor. Tutuklu sanığın yargılanma süreci ilerleyen günlerde netlik kazanacak.