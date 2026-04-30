Gazze’ye insani yardım taşıyan Sumud Filosu’na uluslararası sularda operasyon düzenlendi. Türk aktivistlerin de aralarında olduğu çok sayıda kişi alıkonuldu.

ULUSLARARASI SULARDA MÜDAHALE

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail donanmasının müdahalesiyle karşılaştı. Filoya, 29 Nisan 2026 saat 23.00 sularında Girit Adası’nın yaklaşık 50 mil batısında operasyon düzenlendi.

Filodan yapılan açıklamaya göre, İsrail’e ait askeri botlar gemilere yaklaşarak silah doğrulttu ve katılımcılara teslim olmaları yönünde talimat verdi. Müdahale sırasında iletişimin kesildiği bildirildi.

18 TÜRK AKTİVİST ALIKONULDU

Yetkililer, filoda bulunan 31 Türk aktivistten 18’inin alıkonulduğunu açıkladı. Filodaki toplam katılımcı sayısının 345 olduğu ve 39 farklı ülkeden aktivistlerin yer aldığı belirtildi.

Filonun “2026 Bahar Misyonu” kapsamında 65 tekneyle Sicilya’dan yola çıktığı, daha sonra farklı ülkelerden katılımlarla konvoyun genişlediği ifade edildi.

“SİVİLLER KAÇIRILDI” İDDİASI

Filo yetkilileri, müdahaleyi sert sözlerle eleştirerek şu açıklamayı yaptı:

“İsrail güçleri sivilleri kaçırdı, iletişimi engelledi ve uluslararası sularda hukuksuz bir emsal oluşturdu.”

Açıklamada yaşananların “korsanlık” olarak nitelendirildiği ve uluslararası deniz hukukunun ihlal edildiği savunuldu.

İSRAİL CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

İsrail Ordu Radyosu’na konuşan bir kaynak, yardım filosu gemilerine el konulmaya başlandığını duyurdu. İsrail ordusu ise Gazze ablukasının sürdürüleceğini ve bu tür girişimlere karşı hazırlıklı olduklarını bildirdi.

ANKARA’DAN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, müdahaleyi “uluslararası sularda yapılan bir korsanlık eylemi” olarak tanımladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Bu saldırı, seyrüsefer serbestisini ihlal etmektedir. Uluslararası toplum ortak tavır almalıdır.”

Yetkililer, alıkonulan Türk vatandaşlarının durumu için diplomatik girişimlerin sürdüğünü bildirdi.

ULUSLARARASI TEPKİLER GELİYOR

Filoda yer alan bazı yabancı aktivistler de ülkelerine çağrıda bulundu. İrlanda’dan katılan Margaret Connolly, hükümetine seslenerek bölgedeki askeri faaliyetlerin durdurulmasını istedi.

Yaşanan gelişmeler, “Gazze’ye insani yardım filosuna müdahale” başlığıyla uluslararası kamuoyunda geniş yankı buldu.