Alanya’da trafik kazalarına bir yenisi daha eklendi. Demirtaş Mahallesi’nde meydana gelen kazada, otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay, bölgede trafik güvenliği konusunu bir kez daha gündeme taşıdı.

KAZA DEMİRTAŞ’TA MEYDANA GELDİ

Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen bisikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletli yola savruldu.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti. Yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

VATANDAŞLAR UYARDI

Bölgede yaşayan vatandaşlar, özellikle mahalle içi yollarda araç ve bisiklet trafiğinin arttığına dikkat çekerek sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Yaz aylarında artan hareketlilikle birlikte benzer kazaların yaşanmaması için trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı, olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin detayların araştırıldığı bildirildi.Mehmet Al