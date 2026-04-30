Bolu’da eğitim camiasını sarsan olay, bir doğum günü mesajı ile başladı, kısa sürede hem aile içinde hem de resmi kurumlarda krize dönüştü. Yaşanan gelişmelerin ardından bir kişi hayatını kaybederken, taraflar yargıya taşınan bir süreçle karşı karşıya kaldı.

MESAJLA BAŞLAYAN GERİLİM

İddiaya göre Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, bir anaokulu müdürü olan Ö.A.’nın doğum gününü kutladı ve mesajında “Çok güzelsiniz” ifadesine yer verdi. Mesajı gören öğretmen eşi B.A., duruma tepki göstererek eşinden müdürü görüntülü aramasını istedi.

MAKAMDA GERGİN ANLAR

Sürecin devamında taraflar arasında iletişim sürerken, iddialara göre gelen bir mesaj sonrası B.A. daha da öfkelendi. Bunun üzerine eşiyle birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne giden B.A.’nın makam odasında tepki gösterdiği, yaşanan gerginlik sırasında eşyaların zarar gördüğü öne sürüldü.

Yaşananların ardından tarafların karşılıklı olarak şikayetçi olduğu öğrenildi. Öte yandan Ö.A.’nın, olayla ilgili kimse hakkında şikayette bulunmadığını beyan ettiği belirtildi.

AİLE İÇİ TARTIŞMA VE POLİS SÜRECİ

Olayların ardından öğretmen çift arasında bu kez görev yapılan kurumda tartışma yaşandığı, daha sonra evde devam eden gerilim üzerine B.A.’nın eşinin şikayetiyle polis tarafından ifadeye alındığı bildirildi.

ACI KAYIP: KARAKOL ÖNÜNDE KALP KRİZİ

Gelişmeler sürerken en acı olay karakol önünde yaşandı. B.A.’nın babasının, olayları öğrenip karakola geldiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği ifade edildi.

SÜREÇ YARGIYA TAŞINDI

Yaşananların ardından Ö.A.’nın Eskişehir’e tayin talebinde bulunduğu, B.A.’nın ise boşanma davası açtığı öğrenildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Gelişmeler, eğitim camiasında kurum içi iletişim, etik sınırlar ve kişisel ilişkilerin iş hayatına etkisi açısından tartışma başlattı.