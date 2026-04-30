İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı, Ankara’da yoğun bir temas trafiği gerçekleştirdi. İlçe Başkanı Hilmi Er öncülüğündeki 55 kişilik heyet, 29 Nisan’da düzenlenen İYİ Parti Grup Toplantısı’na katılarak Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun konuşmasını yerinde takip etti. Grup toplantısının ardından Alanya heyeti, Genel Merkez’de üst düzey görüşmelerde bulundu.

GENEL BAŞKAN İLE YARIM SAATLİK ÖZEL ZİRVE

Grup toplantısı sonrası Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, Alanya heyetini makamında kabul etti. Yaklaşık yarım saat süren özel görüşmede Alanya’nın yerel sorunları, siyasi gündem ve teşkilat çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşme sonunda Başkan Hilmi Er, Alanya’ya özgü hediyelerini Dervişoğlu’na takdim etti.

"ALANYA BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL"

Ziyaretin en dikkat çeken detayı ise Genel Merkez’in Alanya’ya bakış açısı oldu. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ve Genel Başkan Yardımcıları, Alanya teşkilatının dinamizminden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Alanya’ya ayrı ve özel bir önem verdiklerini vurguladılar.

GENEL MERKEZDE ÜST DÜZEY TEMASLAR

Alanya heyeti sadece Genel Başkan ile değil, partinin kurmay kadrosuyla da bir araya geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz ile Genel Başkan Yardımcıları makamlarında ziyaret edildi. 55 kişilik dev kadroyla çıkarma yapan Alanya teşkilatı, Ankara temaslarını hediye takdimleri ve istişare toplantılarıyla taçlandırdı.

