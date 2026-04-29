Alanya'nın popüler eğlence noktalarından birinde gece saatlerinde iki kadın arasında tartışma yaşandı. Yerel basına yansıyan haberlere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan sözlü atışma kısa sürede fiziksel arbedeye dönüştü.

İddiaya göre, taraflar arasındaki gerginliğin temelinde geçmişe dayanan anlaşmazlıklar ve kişisel meseleler yatıyor. Kadınlar arasındaki kavganın büyümesi üzerine çevrede bulunan diğer müşteriler kısa süreli panik yaşadı.

ÇALIŞANLAR ARAYA GİRDİ

Mekan görevlileri ve çevredeki vatandaşların hızla müdahale etmesi sonucu taraflar güçlükle ayrıldı. Olayın ardından emniyet güçlerine haber verilip verilmediği veya tarafların birbirinden resmi olarak şikayetçi olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ GÜNDEMDE

Yaşanan bu arbede, Alanya'nın yoğun ilgi gören gece hayatı lokasyonlarındaki denetim ve güvenlik uygulamalarını yeniden tartışmaya açtı. Özellikle turizm hareketliliğinin arttığı dönemlerde, eğlence mekanlarındaki özel güvenlik personelinin olaylara müdahale kapasitesi yerel kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.