İzmir'in Bornova ilçesinde saat 16.30 sıralarında meydana gelen zincirleme trafik kazası ağır kayıplara yol açtı. İstanbul Caddesi Topçu Tugayı Lojmanları mevkisinde gerçekleşen olayda, karşı şeride geçen bir tırın polis aracının da aralarında bulunduğu 10 araca çarpması sonucu polis memuru Serkan Hızlı şehit düştü. Kazada tır sürücüsünün de aralarında bulunduğu iki kişi hayatını kaybederken beş kişi yaralandı.

KAZANIN NEDENİ FREN ARIZASI MI?

Olay yerinden aktarılan ilk bilgilere göre, Manisa yönünden İzmir istikametine ilerleyen tırın fren sisteminde arıza yaşandığı değerlendiriliyor. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ağır vasıta, hızla karşı yöne geçerek trafiğin akışını bozdu. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, tır şoförü ile bir vatandaşın kaza mahallinde yaşamını yitirdiğini bildirdi.

YARALI POLİSİN DURUMU AĞIR

Çarpışmanın etkisiyle ağır yaralanan polis memuru Serkan Hızlı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Görev başındayken şehit olan Hızlı'nın mesai arkadaşı olduğu belirtilen diğer bir polis memurunun ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı. Toplam beş yaralının kentteki çeşitli hastanelerde tedavi süreçleri devam ediyor.

AĞIR VASITA DENETİMLERİ GÜNDEMDE

Yaşanan bu acı olay, Alanya gibi şehirlerarası ve turizm trafiğinin yoğun olduğu ilçelerde de ağır vasıta denetimlerinin hayati önemini kamuoyunun dikkatine sunuyor. Olası fren arızalarının düzenli periyodik bakımlarla önlenmesi, hem sürücülerin hem de diğer yolcuların güvenliği açısından kritik bir tedbir olarak öne çıkıyor. Alanya kamuoyu da İzmir'den gelen ve kolluk kuvvetlerini yasa boğan bu gelişmeyi yakından takip ediyor.