Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın X paylaşımındaki sözler, yapay zeka Grok tarafından hatalı çevrilince sosyal medyada tartışma başladı.

Yapay zeka çeviri hatası Erdoğan sözleri tartışma yarattı başlığıyla gündeme gelen olayda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kullandığı bir ifade İngilizceye yanlış aktarılınca dikkatler X platformundaki otomatik çeviri sistemine çevrildi.

ERDOĞAN’IN PAYLAŞIMIYLA BAŞLADI

Olay, Erdoğan’ın AK Parti grup toplantısında kullandığı sözleri X platformunda paylaşmasıyla başladı. Paylaşımda yer alan, “beyler, cirminiz kadar yer yakarsınız” ifadesi kısa sürede yüksek etkileşim aldı.

Bu ifade, Türkçede “etkinizin sınırlı olduğu” anlamında kullanılırken, otomatik çeviri sistemine takıldı.

GROK ÇEVİRİDE ANLAMI DEĞİŞTİRDİ

Platformda yer alan yapay zeka destekli çeviri aracı Grok, söz konusu ifadeyi İngilizceye aktarırken anlamı farklı bir noktaya taşıdı. “Cirminiz” kelimesinin yanlış yorumlanması, çevirinin argo ve bağlam dışı bir hale gelmesine neden oldu.

Ortaya çıkan çeviri, özellikle Türkçe bilmeyen kullanıcılar için farklı bir anlam oluşturdu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER GELDİ

Hatalı çeviri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, birçok kullanıcı duruma tepki gösterdi. Bazı paylaşımlarda yapay zekanın dil ve deyim çevirilerinde hâlâ yetersiz kaldığı yorumları yapıldı.

Özellikle deyim ve atasözlerinin otomatik çeviri sistemlerinde doğru aktarılmaması, bu tür hataların tekrar yaşanabileceğini gösterdi.

Olay, yapay zeka tabanlı çeviri araçlarının bağlam ve kültürel dil kullanımında karşılaştığı sorunları yeniden gündeme getirdi.