Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni düzenlemeye göre, gayrimenkul alım satımlarında elden nakit ödeme dönemi sona eriyor. Alanya'da da uygulanacak olan sistemle birlikte tapu devri ve ödeme işlemleri eş zamanlı olarak güvenli dijital altyapı üzerinden yürütülecek.

Uygulama, 1 Temmuz 2026 tarihine kadar isteğe bağlı olarak tercih edilebilecek. Belirtilen tarihten sonra ise Alanya genelindeki tüm taşınmaz satışlarında güvenli hesap ve bloke mekanizması zorunlu hale gelecek.

YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Bakanlık açıklamasına göre yeni modelde alıcılar, satış bedelini anlaşmalı bankalar veya yetkili ödeme kuruluşları üzerinden açılan güvenli hesaba yatıracak. Yatırılan tutar, tapu devir işlemi resmi olarak tamamlanana kadar blokede tutulacak. İşlemin onaylanmasının ardından para satıcının hesabına otomatik şekilde aktarılacak.

Düzenlemeyle birlikte tapu dairelerindeki ödeme anlaşmazlıklarının tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor. Sistemde uygulanacak hizmet bedelinin satıcıdan tahsil edileceği aktarıldı. Ücretlendirmeye dair kesin detayların ise ilerleyen süreçte netleşmesi bekleniyor.

ALANYA EMLAK PİYASASINA OLASI YANSIMASI NE OLACAK?

Yabancı ve yerli yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği Alanya emlak piyasasında bu sistemin dolandırıcılık ile sahtecilik risklerini en aza indirmesi öngörülüyor. Kayıt dışı işlemlerin de engellenmesini amaçlayan adımın, bölgedeki turizm ve gayrimenkul hareketliliğine güvenli bir zemin sağlaması dikkat çekiyor.