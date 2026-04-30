Küresel piyasalarda altın ve petrol fiyatları arasındaki ilişki yeniden öne çıktı. Son dönemde artan petrol fiyatlarının, enflasyon beklentilerini yukarı çekmesiyle birlikte altın fiyatlarında baskı dikkat çekiyor. Bu gelişmeler, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor.

PETROL YÜKSELDİ, ALTIN GERİLEDİ

Finans analisti İslam Memiş, altın piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirerek haftaya düşüşle başlayan fiyat hareketlerine dikkat çekti. Memiş’e göre, küresel gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları üzerinde baskı sürüyor.

Güncel verilere göre ons altın 4.566 dolar seviyelerine gerilerken, gram altın ise 6.633 TL bandında işlem görüyor. Bu seviyeler, yatırımcılar açısından kritik eşikler olarak değerlendiriliyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ FİYATLARI ETKİLİYOR

Memiş, özellikle petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon beklentilerini artırdığını ve bunun altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti. Brent petrolün varil fiyatının 113 dolar seviyelerine çıkması, üretim ve taşımacılık maliyetlerini artırarak piyasalarda genel bir baskı yaratıyor.

Bu durum, yatırımcıların risk algısını değiştirirken, altın ve diğer değerli metallerde satış yönlü hareketleri destekliyor.

MERKEZ BANKALARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Piyasalarda gözler aynı zamanda ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından alınacak faiz kararlarında. Faizlerde değişiklik beklenmese de, yapılacak açıklamaların piyasalara yön vermesi bekleniyor.

Uzmanlara göre, özellikle enerji fiyatlarının seyrine bağlı olarak şekillenecek enflasyon görünümü, altın fiyatlarında dalgalı bir sürecin devam edebileceğine işaret ediyor.

ALANYA’DA YATIRIMCI TEMKİNLİ

Turizm sezonunun hareketlendiği Alanya’da da yatırımcılar, birikimlerini koruma noktasında altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Kuyumcularda hareketlilik sürerken, vatandaşlar özellikle kısa vadeli dalgalanmalara karşı temkinli davranıyor.

Uzmanlar, bu süreçte ani kararlar yerine piyasaların dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguluyor.