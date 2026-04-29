Alanya’da son dönemde sıklaştırılan denetimler, yasa dışı faaliyetlere yönelik sonuç vermeye devam ediyor. Avsallar Mahallesi’nde bir depoda horoz dövüşü yaptırıldığı bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla hem hayvanlara yönelik kötü muameleyi hem de yasa dışı kumar faaliyetini ortaya çıkardı.

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan bir binanın depo bölümünde horoz dövüşü yapıldığı yönünde gelen ihbar, ekipleri alarma geçirdi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kısa sürede teknik ve fiziki hazırlıklarını tamamlayarak adrese operasyon düzenledi.

11 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Depoya yapılan baskında içeride bulunan 11 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilerin horoz dövüştürmek suretiyle kumar oynadığı tespit edildi. Olay yerinde bulunan 7 horoz koruma altına alındı ve ilgili birimlere teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

YÜKSEK MİKTARDA CEZA UYGULANDI

Yapılan işlemler kapsamında, yasa dışı kumar oynadığı belirlenen 11 kişiye toplam 143 bin 352 TL idari para cezası kesildi. Ceza miktarı, hem kumar oynanması hem de hayvanlara eziyet edilmesi nedeniyle ayrı ayrı değerlendirildi.

ORGANİZATÖRE ADLİ İŞLEM

Operasyonda organizasyonu sağladığı belirlenen kişi hakkında ise 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Soruşturmanın ilgili birimler tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.

DENETİMLER ARTARAK DEVAM EDİYOR

Yetkililer, Alanya genelinde özellikle kırsal mahallelerde bu tür yasa dışı organizasyonlara karşı denetimlerin artırıldığını vurguladı. Hayvan hakları ihlalleri ve kaçak bahis faaliyetlerinin sadece cezai değil, toplumsal açıdan da ciddi sonuçlar doğurduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan vatandaşların bu tür durumlarda güvenlik güçlerine yapacağı ihbarların, benzer olayların önlenmesinde önemli rol oynadığı ifade edildi.